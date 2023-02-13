Як отримати субсидію: основне, що потрібно знати українцям

В Україні субсидію чи пільги на оплату комуналки отримують понад 2,5 млн людей

В Україні можна отримати субсидію на оплату послуг житлово-комунального господарства в рамках нормативів чи купівлю палива для печей. Користування субсидією змінилося в 1 лютого, але основні віхи отримання залишилися незмінними.

"Телеграф" нагадує, що потрібно зробити, щоб отримати субсидію в Україні, які подаються документи. Також є випадки, коли субсидія не нараховується або може бути зроблено перерахунок.

Важливі нюанси для отримання субсидії:

Подача документів. Це можна зробити як онлайн, так і прийшовши особисто до Пенсійного фонду або передавши документи до ЦНАПу. Основних документів два: заява та декларація про доходи. У ній зазначаються не лише зарплата та пенсія, а й регулярні соціальні виплати. Також можуть знадобитися і додаткові дані, наприклад, договір оренди для тих, хто винаймає житло або довідка про статус ВПО. Виплати призначаються до кінця поточного періоду — опалювального та неопалювального сезону. Опалювальний сезон з 1 жовтня до 30 квітня. Субсидія розраховується із місяця звернення. Субсидія може не видаватися з різних причин — починаючи від наявності "свіжого" автомобіля або великої покупки останнім часом, закінчуючи боргами з аліментів.

Детальніше "Телеграф" розбирався у матеріалі: Дев’ять причин, за яких нарахування субсидій в Україні неможливе

Варто додати, що якщо в поданих документах виявлять невідповідність — невраховані вклади в банках або розтрату великих сум, субсидію змусять повернути. Якщо ваше матеріальне становище змінилося чи документи закралася неточність, помічена пізніше — можна подати заявку на перерахунок субсидії.