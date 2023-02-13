Как получить субсидию: основное, что нужно знать украинцам

В Украине субсидию или льготы на оплату коммуналки получают более 2,5 млн людей

В Украине можно получить субсидию на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в рамках нормативов или покупку топлива для печей. Пользование субсидией изменилось в 1 февраля, но основные вехи получения остались прежними.

"Телеграф" напоминает, что нужно сделать, чтобы получить субсидию в Украине, и какие подаются документы. Также есть случаи, когда субсидия не начисляется или может быть сделан перерасчет.

Важные нюансы для получения субсидии:

Подача документов. Это возможно сделать как онлайн, так и лично в Пенсионном фонде или передав документы в ЦНАП. Основных документов два: заявление и декларация о доходах. В ней указываются не только зарплата и пенсия, но и регулярные социальные выплаты. Также могут понадобиться и дополнительные данные, например, договор аренды для снимающих жилье или справка о статусе ВПО. Выплаты назначаются до конца текущего периода — отопительного и неотопительного сезона. Отопительный сезон с 1 октября по 30 апреля. Субсидия рассчитывается с месяца обращения. Субсидия может не выдаваться по разным причинам — начиная от наличия "свежего" автомобиля или крупной покупки в последнее время, заканчивая долгами по алиментов.

Детальнее "Телеграф" разбирался в материале: Девять причин при которых начисление субсидий в Украине невозможно

Стоит добавить, что если в поданных документах обнаружат несоответствие — неучтенные вклады в банках или растраты крупных сумм, субсидию заставят вернуть. Если ваше материальное положение изменилось или в документы закралась неточность, замеченная позже — можно подать заявку на перерасчет субсидии.