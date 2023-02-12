Сумма может измениться и после назначения: кто имеет право на перерасчет субсидии

Есть три случая, в которых производят изменение суммы начисленной субсидии

В Украине более 2,6 млн человек по данным Пенсионного фонда в январе получили льготы и субсидию на коммунальные услуги. Однако жизнь непредсказуема и иногда обстоятельства меняются уже после назначения выплат от государства. В этом случае можно подать заявку на перерасчет размера субсидии.

В ПФУ напоминают, что есть случаи, в которых гражданам нужно обратиться к ним с соответствующим заявлением. При назначении субсидии на продолжающийся отопительный сезон учтены были доходы за 1 и 2 кварталы 2022 года, а в случае представления не с начала сезона — за два квартала перед месяцем обращения.

В первую очередь на перерасчет в случае изменений могут претендовать освободившиеся неработающие пенсионеры, но в расчете жилищной субсидии учтена зарплата на период работы. Второй случай — уточнение размера дохода лица, с учетом которого назначена субсидия. Речь идет о подаче дополнительных документов.

Третий и последний вариант, в котором проводят перерасчет, — нетрудоспособным лицам, живущим самим и не имеющим работы для назначения субсидии на сверхнормативную площадь жилища.

Ранее "Телеграф" сообщал, как самому подсчитать, какую можно получить субсидию на услуги ЖКХ. Направить заявку на нее можно онлайн и лично. Но есть случаи, в которых на выплаты претендовать нельзя.