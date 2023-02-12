Сума може змінитися і після призначення: хто має право на перерахунок субсидії

Є три випадки, в яких проводять зміну суми нарахованої субсидії

В Україні понад 2,6 млн людей за даними Пенсійного фонду в січні отримали пільги та субсидію на комунальні послуги. Однак життя буремне і іноді обставини змінюються вже після призначення виплат від держави. В такому випадку можна подати заявку на перерахунок розміру субсидії.

У ПФУ нагадують, що є випадки в яких громадянам треба звернутися до них із відповідною заявою. При призначенні субсидії на триваючий опалювальний сезон враховані були доходи за 1 та 2 квартали 2022, а в разі подання не з початку сезону — за два квартали перед місяцем звернення.

В першу чергу на перерахунок в разі змін можуть претендувати непрацюючі пенсіонери, які звільнилися, але в розрахунку житлової субсидії врахована зарплата на період роботи. Другий випадок — уточнення розміру доходу особи, з урахуванням якого призначено субсидію. Мова про подачу додаткових документів.

Третій і останній варіант в якому проводять перерахунок — непрацездатним особам, що живуть самі та не мають роботи для призначення субсидії на понаднормову площу помешкання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як самому підрахувати яку можна отримати субсидію на послуги ЖКГ. Направити заявку на неї можна онлайн та особисто. Та є випадки в яких на виплати претендувати не можна.