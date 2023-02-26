Нюансы оформления субсидий: можно ли получить выплаты в случае смерти заявителя
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Родственники, проживавшие с получателем субсидии, могут попытаться получать дополнительные деньги от государства
Оформление субсидии в Украине нередко является очень трудным процессом из-за количества документов, которые могут потребоваться. Однако еще больше процесс осложняется, если заявитель, обычно являющийся владельцем домохозяйства, на которое и назначают субсидийные выплаты, умирает. Но даже в таком случае другие жители дома могут рассчитывать на получение государственной помощи.
Юристы Бесплатной правовой помощи подробно объяснили, как работает этот механизм. В частности, субсидия будет выплачена, если ее назначили, однако не успели уплатить полностью.
В таком случае кто-то из членов домохозяйства, на которое оформлялась субсидия, должен обратиться в компетентные органы — в частности, Пенсионный фонд, ныне занимающийся этими выплатами, с соответствующим заявлением. На это всего три месяца после смерти основного получателя субсидийных выплат.
Важно, чтобы это был не просто родственник, а желательно человек, прописанный в соответствующем домохозяйстве. Исключение могут представлять арендаторы, владельцы домов, которые еще не введены в эксплуатацию, а также внутренне перемещенные лица, что очень важно в нынешней ситуации внутри страны. Представителям последней категории не обязательно иметь договор об аренде, однако понадобятся документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу.
Напомним, что без субсидий могут остаться и украинцы, которые вовремя не успели выплатить долг за потребленные коммунальные услуги. Есть определенная сумма задолженности, которую нельзя превышать.
Также "Телеграф" рассказывал, как на субсидийные выплаты влияет наличие алиментного долга.