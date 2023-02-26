Нюанси оформлення субсидій: чи можна отримати виплати у разі смерті заявника

Рідні, які проживали із отримувачем субсидії, можуть спробувати отримувати додаткові гроші від держави

Оформлення субсидії в Україні нерідко є вельми важким процесом через кількість документів, які можуть знадобитися. Однак ще більше він ускладнюється, якщо заявник, котрий зазвичай є власником домогосподарства, на яке і призначають субсидійні виплати, помирає. Та навіть у такому разі інші жителі цього житла можуть розраховувати на отримання державної допомоги.

Юристи Безоплатної правової допомоги детально пояснили, як працює цей механізм. Зокрема, субсидія буде виплачена, якщо її призначили, однак не встигли сплатити повністю.

У такому випадку хтось із членів домогосподарства, на яке оформлювалася субсидія, має звернутися до компетентних органів — зокрема, Пенсійного фонду, який нині займається цими виплатами, із відповідною заявою. На це є всього три місяці після смерті основного одержувача субсидійних виплат.

Важливо, аби це був не просто родич, а, бажано, людина, яка прописана у відповідному домогосподарстві. Виняток можуть становити орендарі, власники будинків, які ще не введені в експлуатацію, а також внутрішньо переміщені особи, що є вельми важливим у нинішній ситуації всередині країни. Представника останньої категорії не обов'язково мати договір про оренду, однак знадобляться документи, які підтвердять проживання за фактичною адресою.

Нагадаємо, що без субсидій можуть залишитися і ті українці, які вчасно не встигли сплатити борг за спожиті комунальні послуги. Є певна сума заборгованості, яку не можна перевищувати.

Також "Телеграф" розповідав, як на субсидійні виплати впливає наявність аліментного боргу.