Українцям готують нові зміни в призначенні субсидій: чого чекати

Нові механізми можуть з'явитися уже за кілька місяців

В Україні найближчим часом планують вкотре змінити механізм щодо призначення і виплати субсидій. Це, в свою чергу, може спричинити певну трансформацію тарифів на окремі комунальні послуги. Конкретні дії щодо субсидій ще опрацьовуються і будуть представлені у найближчі місяці.

Таку інфорацію в інтерв'ю Liga.net надав заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма. За його словами, в уряді розуміють, що нинішня система субсидіювання має певні проблеми і навіть часткову збитковість.

Наразі влада розглядає кілька варіантів, як можна було б провести реформу у сфері комунальних послуг. Зокрема це торкнеться і механізму субсидій. Щоправда, матимуть такі зміни і дещо негативний вплив, адже тарифи можуть частково зрости.

"Ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення та виробництва електроенергії і видобутку газу, — пояснив Ростислав Шурма. — Тому зараз напрацьовується кілька різних механізмів, як вирішити ці проблеми".

За його словами, місяць-два, і українці почують про нові пропозиції. Зокрема, субсидію можуть повноцінно монетизувати, аби люди платили за спожиту комуналку "справедливу ціну", але при цьому мали компенсацію від держбюджету. Шурма підкреслює, що зміни будуть направлені на те, аби громадяни, які користуються субсидіями, не постраждали і продовжили отримувати адресну допомогу від держави.

Чиновник переконаний, що підготовка змін щодо субсидійного механізму також вплине і на компанії, які надають житлово-комунальні послуги — стимулюватимуть їх нарощувати виробництво ресурсів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як змінився механізм виплати субсидій у 2023 році. Зазначимо, що нові правила почали діяти для отримувачів виплат із лютого.

Також ми пояснювали, чи мають право отримувати субсидію безробітні українці.