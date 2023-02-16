Документи для отримання субсидії: які довідки можуть знадобитися

Варто гарно підготуватися, аби документи були коректними

При подачі документів на субсидію треба надати два основні — заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи та витрати. Вона має стосуватися не тільки заявника, а й інших осіб, які проживають у домоволодіння.

Окрім цього можуть знадобитися і інші документи. Про це повідомляє міністерство соціальної політики.

Додаткові документі, які можуть знадобитися:

договір оренди житла,

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства,

довідки про доходи, які не зазначені в ПФУ чи податковій, наприклад стипендію,

довідка ВПО,

документи що підтверджують непроживання особи.

Якщо в складі родини або проживаючих є особи, які не живуть в житлі на яке береться субсидія, треба це підтвердити. Такими документами можуть бути:

оплачені комунальні рахунки

договір про оренду за іншою адресою,

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання,

документи про набуття страхового стажу в іншій країні,

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради.

Водночас для ВПО може знадобитися подати документи також про інших людей, які проживають на території домоволодіння, а також паспорт з кодом платника податків. В деяких випадках договір про оренду житла не вимагається.