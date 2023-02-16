Документи для отримання субсидії: які довідки можуть знадобитися
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Варто гарно підготуватися, аби документи були коректними
При подачі документів на субсидію треба надати два основні — заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи та витрати. Вона має стосуватися не тільки заявника, а й інших осіб, які проживають у домоволодіння.
Окрім цього можуть знадобитися і інші документи. Про це повідомляє міністерство соціальної політики.
Додаткові документі, які можуть знадобитися:
- договір оренди житла,
- акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства,
- довідки про доходи, які не зазначені в ПФУ чи податковій, наприклад стипендію,
- довідка ВПО,
- документи що підтверджують непроживання особи.
Якщо в складі родини або проживаючих є особи, які не живуть в житлі на яке береться субсидія, треба це підтвердити. Такими документами можуть бути:
- оплачені комунальні рахунки
- договір про оренду за іншою адресою,
- довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання,
- документи про набуття страхового стажу в іншій країні,
- акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради.
Водночас для ВПО може знадобитися подати документи також про інших людей, які проживають на території домоволодіння, а також паспорт з кодом платника податків. В деяких випадках договір про оренду житла не вимагається.