Документы для получения субсидии: какие справки могут потребоваться

Следует хорошо подготовиться, чтобы документы были корректными

При подаче документов на субсидию нужно предоставить два основных — заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах. Она должна касаться не только заявителя, но и других лиц, проживающих в домовладении.

Кроме этого, могут потребоваться и другие документы. Об этом сообщает министерство социальной политики.

Дополнительные документы, которые могут потребоваться:

договор аренды жилья,

акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства,

справки о доходах, не указанных в ПФУ или налоговой, например стипендию,

справка ВПЛ,

документы подтверждающие непроживание личности.

Если в составе семьи или проживающих есть лица, не живущие в жилье, на которое берется субсидия, нужно это подтвердить. Такими документами могут быть:

оплачены коммунальные счета

договор об аренде по другому адресу,

справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания,

документы о приобретении страхового стажа в другой стране,

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета.

В то же время для ВПЛ может потребоваться подать документы также о других людях, проживающих на территории домовладения, а также паспорт с кодом налогоплательщика. В некоторых случаях договор об аренде жилья не требуется.