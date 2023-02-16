Документы для получения субсидии: какие справки могут потребоваться
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Следует хорошо подготовиться, чтобы документы были корректными
При подаче документов на субсидию нужно предоставить два основных — заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах. Она должна касаться не только заявителя, но и других лиц, проживающих в домовладении.
Кроме этого, могут потребоваться и другие документы. Об этом сообщает министерство социальной политики.
Дополнительные документы, которые могут потребоваться:
- договор аренды жилья,
- акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства,
- справки о доходах, не указанных в ПФУ или налоговой, например стипендию,
- справка ВПЛ,
- документы подтверждающие непроживание личности.
Если в составе семьи или проживающих есть лица, не живущие в жилье, на которое берется субсидия, нужно это подтвердить. Такими документами могут быть:
- оплачены коммунальные счета
- договор об аренде по другому адресу,
- справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания,
- документы о приобретении страхового стажа в другой стране,
- акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета.
В то же время для ВПЛ может потребоваться подать документы также о других людях, проживающих на территории домовладения, а также паспорт с кодом налогоплательщика. В некоторых случаях договор об аренде жилья не требуется.