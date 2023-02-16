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Документы для получения субсидии: какие справки могут потребоваться

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Субсидии в Украине выдают на оплату услуг ЖКХ
Субсидии в Украине выдают на оплату услуг ЖКХ

Следует хорошо подготовиться, чтобы документы были корректными

При подаче документов на субсидию нужно предоставить два основных — заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах. Она должна касаться не только заявителя, но и других лиц, проживающих в домовладении.

Кроме этого, могут потребоваться и другие документы. Об этом сообщает министерство социальной политики.

Дополнительные документы, которые могут потребоваться:

  • договор аренды жилья,
  • акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства,
  • справки о доходах, не указанных в ПФУ или налоговой, например стипендию,
  • справка ВПЛ,
  • документы подтверждающие непроживание личности.

Если в составе семьи или проживающих есть лица, не живущие в жилье, на которое берется субсидия, нужно это подтвердить. Такими документами могут быть:

  • оплачены коммунальные счета
  • договор об аренде по другому адресу,
  • справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания,
  • документы о приобретении страхового стажа в другой стране,
  • акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета.

В то же время для ВПЛ может потребоваться подать документы также о других людях, проживающих на территории домовладения, а также паспорт с кодом налогоплательщика. В некоторых случаях договор об аренде жилья не требуется.

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