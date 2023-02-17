Залишитись без субсидії через борг по комуналці: кого можуть позбавити виплат

Декілька категорій українців мають право на житлову субсидію, а є й такі, кого можуть позбавити грошей за борги по комуналці

Попри те, що в Україні вже майже рік триває війна, держава продовжує допомагати тим, хто цього потребує. Зокрема, українці й надалі продовжують отримувати субсидії, пенсії та інші соціальні виплати. Однак, передбачені й випадки, коли субсидій на комуналку можуть і позбавити. Це стосується громадян, які мають борги по оплаті комунальних послуг.

Як пише видання "На пенсії", українці можуть бути позбавлені житлових субсидій, якщо вони мають заборгованість.

Сума боргу

Так, під час прийняття рішення щодо призначення або перенарахування субсидії конкретному громадянину, представники Пенсійного Фонду аналізують його заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. При умові що сума заборгованості за комуналку не сплачується більше трьох місяців або загальна цифра є вищою за 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень), то на субсидію він може навіть не розраховувати.

Загальний аналіз заборгованості проводиться вже після завершення опалювального сезону, адже субсидії виплачують тільки до його закінчення — до травня. Тобто громадяни мають право отримати всі виплати, що передбачені на опалювальний сезон 2022/2023.

Для того, щоб вас не позбавили права на житлову субсидію, потрібно оформити договір реструктуризації заборгованості. Якщо ж споживач переконаний, що сума була нарахована неправильно, заборгованість можна оскаржити у судовому порядку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як отримати субсидію громадянам, які змінили місце проживання через війну — алгоритм дій для ВПО.