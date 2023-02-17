Остаться без субсидии из-за долга по коммуналке: кого могут лишить выплат

Несколько категорий украинцев имеют право на жилищную субсидию, а есть и такие, кого могут лишить денег за долги по коммуналке

Несмотря на то, что в Украине уже почти год идет война, государство продолжает помогать тем, кто в этом нуждается. В частности, украинцы и дальше продолжают получать субсидии, пенсии и другие социальные выплаты. Однако предусмотрены и случаи, когда субсидий на коммуналку могут и лишить. Это касается граждан, имеющих долги по оплате коммунальных услуг.

Как пишет издание "На пенсии", украинцы могут быть лишены жилищных субсидий, если у них есть задолженность.

Сумма долга

Так, при принятии решения о назначении или переначислении субсидии конкретному гражданину представители Пенсионного Фонда анализируют его задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. При условии, что сумма задолженности за коммуналку не уплачивается более трех месяцев или общая цифра выше 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен), то на субсидию он может даже не рассчитывать.

Общий анализ задолженности проводится уже после завершения отопительного сезона, ведь субсидии выплачивают только до окончания — до мая. То есть граждане имеют право получить все выплаты, предусмотренные на отопительный сезон 2022/2023.

Для того чтобы вас не лишили права на жилищную субсидию, нужно оформить договор реструктуризации задолженности. Если потребитель убежден, что сумма была начислена неправильно, задолженность можно обжаловать в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как получить субсидию гражданам, изменившим местожительство из-за войны — алгоритм действий для ВПЛ.