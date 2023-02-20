Субсидія онлайн: як і де можна подати документи через інтернет

Є кілька способів подати документи через мережу

В Україні заявку на отримання субсидії можна подати як онлайн, так і особисто. Подача через інтернет робить процес швидшим. Зробити це можна через портал "Дія" або через електронний кабінет Пенсійного фонду.

При оформленні заявки онлайн процес подібний. Спочатку ви реєструєтеся або авторизуєтеся у необхідному особистому кабінеті. У "Дії", наприклад, це можна зробити із допомогою електронного підпису або BankID. Потім вибираєте послугу "заявка на субсидію", перевіряєте коректність даних і оновлюєте їх у разі потреби.

Далі заповнюєте випадаючі вікна і необхідні меню. Наприклад, вказуєте чи ви одружені, адресу, за якою бажаєте отримати субсидію, інформацію про заборгованість з оплати комунальних послуг. Після – заповнюєте поля за видами послуг або сплатою внесків, вибираєте спосіб отримання субсидій, заповнюєте необхідні характеристики та вказуєте особливості домогосподарства.

При заповненні заявки важливо вказати дані про доходи всіх людей, які проживають за фактом, деякі дані потрібно вносити у спливаючі форми. Також вказується наявність та інформація про транспортні засоби, куплену валюту, депозитні рахунки понад 100 тисяч гривень та інші нюанси, які можуть стосуватися субсидії або впливати на її призначення.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи можуть знадобитися додатково, щоб уточнити дані. Нагадаємо, середня сума субсидій в Україні становить трохи більш як 1600 гривень, а отримують її понад 2,5 млн осіб.