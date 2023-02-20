Субсидия онлайн: как и где можно подать документы через интернет

Есть несколько способов подать документы через сеть

В Украине заявку на получение субсидии можно подать как онлайн, так и лично. Подача через интернет делает процесс более быстрым. Сделать это можно через портал "Дія" или через электронный кабинет Пенсионного фонда.

При оформлении заявки онлайн процесс сходный. Сначала вы регистрируетесь или авторизуетесь в необходимом личном кабинете. В "Дії", например, это можно сделать с помощью электронной подписи или BankID. Затем выбираете услугу "заявка на субсидию", проверяете корректность данных и обновляете их при необходимости.

Далее заполняете выпадающие окна и необходимые меню. Например, указываете, состоите ли вы в браке, адрес, по которому желаете получить субсидию, информацию про задолженность по оплате коммунальных услуг. После — заполняете поля по видам услуг или оплате взносов, выбираете способ получения субсидий, заполняете необходимые характеристики и указывайте особенности домохозяйства.

При заполнении заявки важно указать данные про доходы всех проживающих по факту людей, некоторые данные нужно вносить во всплывающие формы. Также указывается наличие и информация о транспортных средствах, купленной валюте, депозитных счетах более 100 тысяч гривен и другие нюансы, которые могут касаться субсидии или влиять на её назначение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы могут понадобиться дополнительно, чтобы уточнить данные. Напомним, средняя сумма субсидий в Украине составляет чуть более 1600 гривен, а получают её более 2,5 млн человек.