Какую субсидию получают в Украине: в правительстве назвали сумму

Сумма помощи от государства рассчитывается индивидуально

В Украине можно подать заявку на субсидию прийдя лично или обратившись через интернет. Но многие претендующие не знают, о какой сумме может идти речь.

Согласно данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в феврале 2023 года средняя сумма субсидии на оплату услуг ЖКХ составила в Украине 1684 грн. Получателей субсидии насчитали 2,3 млн жилищ.

Отметим, что тарифы при этом остались прежними. Сумма каждой субсидии индивидуальная и рассчитывается для каждого жилья отдельно. На нее влияет сумма среднемесячного совокупного дохода проживающих в жилье. Эти данные подаются при заполнении декларации о доходах, которая является обязательным документом.

Кроме нее в перечне обязательны — только заявление. Но "Телеграф" ранее рассказывал, что в зависимости от жизненной ситуации украинцам могут понадобиться и другие справки, которые также могут повлиять на сумму субсидии. В некоторых случаях возможен перерасчет субсидии уже после ее назначения. Часть доходов граждан не декларируется, например, выплаты для ВПО — переселенцы могут претендовать на субсидию на съемном жилье. Им понадобиться предоставить дополнительные документы.