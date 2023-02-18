Яку субсидію одержують в Україні: в уряді назвали суму

Сума допомоги від держави розраховується індивідуально

В Україні можна подати заявку на субсидію, прийшовши особисто або звернувшись через інтернет. Але багато претендуючих не знають, про яку суму може йтися.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у лютому 2023 року середня сума субсидії на оплату послуг ЖКГ становила в Україні 1684 грн. Одержувачів субсидії нарахували 2,3 млн громадян.

Зазначимо, що тарифи при цьому залишилися незмінними. Сума кожної субсидії індивідуальна та розраховується для кожного житла окремо. На неї впливає сума середньомісячного сукупного доходу мешканців житла. Ці дані подаються під час заповнення декларації про доходи, яка є обов’язковим документом.

Крім неї, у переліку обов’язкові — лише заява. Але "Телеграф" раніше розповідав, що, залежно від життєвої ситуації, українцям можуть знадобитися й інші довідки, які також можуть вплинути на суму субсидії. У деяких випадках можливий перерахунок субсидії після її призначення. Частина доходів громадян не декларується, наприклад, виплати для ВПО – переселенці можуть претендувати на субсидію на орендоване житло. Їм доведеться надати додаткові документи.