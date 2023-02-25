Із боргом за ЖКП не призначать субсидію: як можна оминути проблему

Субсидію можна отримати на ті послуги, за які немає боргу

В Україні отримати житлову субсидію можна навіть за наявності боргів за комунальні послуги. Однак у багатьох випадках виплати не призначають наступного періоду (опалювальний чи неопалювальний сезони), якщо заборгованість відповідає певним критеріям.

Як повідомили у Пенсійному фонді, йдеться про термін у понад три місяці заборгованості за оплату ЖКП або витрат на управління будинком, яка виникла протягом трьох років. Сума при цьому має перевищувати 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Отримати субсидію у разі заборгованості можна за умови надання документального підтвердження оплати суми або укладання договору реструктуризації. Іншим шляхом може бути опротестування суми боргу в суді (потрібно мати рішення про відкриття провадження у справі) протягом 2 місяців з початку сезону (опалювального або неопалювального), або з місяця, наступного за тим, коли прийшло підтвердження таких дій до уповноваженого органу.

Питання про погашення та нюанси боргів вирішуються з постачальниками послуг. Важливо, що подати заяву на субсидію можна заново без урахування послуг, за якими є борги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можна втратити субсидію або навіть повернути її державі через деякі події та вчинки. Щоб не допустити помилок у документах, потрібно уточнити, які з них необхідні у вашому випадку, крім обов’язкової заяви та декларації.