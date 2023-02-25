С долгом за ЖКУ не назначат субсидию: как можно обойти проблему

Субсидию можно получить на те услуги, за которые нет долга

В Украине получить жилищную субсидию можно даже при наличии догов за коммунальные услуги. Однако во многих случаях выплаты не назначают на следующий период (отопительный или неотопительный сезоны), если задолженность отвечает определенным критериям.

Как сообщили в Пенсионном фонде, речь о сроке в более чем три месяца задолженности за оплату ЖКУ или трат на управление домом, которая возникла в течение трех лет. Сумма при этом должна превышать 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Получить субсидию в случае задолженности можно при предоставлении документального подтверждения оплаты суммы или заключения договора реструктуризации. Другим путем может быть опротестование суммы долга в суде (нужно иметь решение об открытии производства в деле) в течение 2 месяцев с начала сезона (отопительного или неотопительного), либо с месяца, следующего за тем, когда пришло подтверждение таких действий в уполномоченный орган.

Вопросы о погашении и нюансах долгов решаются с поставщиками услуг. Важно, что подать заявление на субсидию можно заново, без учета услуг, по которым есть долги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине можно потерять субсидию или даже вернуть ее государству из-за некоторых событий и поступков. Чтобы не допустить ошибок в документах, нужно уточнить какие из них необходимы в вашем случае, кроме обязательного заявления и декларации.