Кого в Украине могут заставить вернуть субсидию

Об изменении в материальном положении нужно сообщить за 30 дней

У части украинцев могут забрать субсидии. В нашей стране их получают более 2,6 млн граждан, но если они соврали в декларации или не сообщили необходимую информацию выплаты могут заставить вернуть.

Напомним, субсидию назначают тем семьям, чьи счета за коммунальные услуги превышают размер обязательного платежа. Но если у человека есть новый автомобиль или большой счет в банке, такое назначение невозможно.

Все эти данные по имуществу и доходам подаются в декларации. Если они неправдивы — субсидия будет стребована с человека через суд.

Проверяется не только достоверность данных. Если у человека есть дополнительный доход, он совершал недавно или сделал уже после назначения субсидии покупку на сумму более 50 тысяч гривен, значит оплата ЖКУ для него подъёмная сумма.

Кроме дорогих покупок, у получателей субсидии есть и другие случаи, которые могут повлечь за собой возврат выплат. Это открытие депозитного счета на сумму в более чем 100 тыс. грн, покупка иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн. О своих ценных приобретениях или получениях средств необходимо уведомить ПФУ в течение 30 дней.

Еще один случай, когда сумму субсидии придется вернуть — неуплата коммунальных счетов за более чем три месяца. Сумма долга должна превышать 340 тыс. грн. Ранее "Телеграф" рассказывал, что анализ задолженности проводят после окончания отопительного сезона.