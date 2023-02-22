Живете отдельно, але доход считается вместе: особенности начисления субсидии для части украинских семей

Сумма среднемесячного дохода влияет на размер субсидии

Получателями субсидии в Украине являются более 2,6 млн домохозяйств. Назначается она из расчета количества зарегистрированных проживающих. Для определения суммы субсидии учитываются доходы всех членов семьи, учитывая живущих в другом месте.

Об этом напоминает Пенсионный фонд. Отмечается, что супруги считаются семьей даже если при определенных обстоятельствах (уважительные обстоятельства, как уход за пожилыми родственниками, детьми, лечение и т.д.) они не живут вместе. То есть, для получения субсидии учитываются доходы и мужа, и жены.

Исключение составляет одна ситуация, когда обоим супругам более 60 лет и они живут в селах или поселках городского типа. Отметим, что если жена уехала за границу в эвакуацию во время войны, ее муж может получать субсидию — учета женщины в социальных нормативах по коммунальным услугам не будет, однако ее доход будет влиять на сумму субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине готовят новые изменения к системе получения субсидий. Их окончательный вид пока неизвестен, обсуждаются разные варианты.