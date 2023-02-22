Живете окремо, але статки рахують разом: особливості нарахування субсидії для частини українських родин

Сума середньомісячного доходу впливає на розмір субсидії

Отримувачами субсидії в Україні є понад 2,6 млн домогосподарств. Призначається вона з розрахунку кількості зареєстрованих проживаючих. Для визначення суми субсидії враховують доходи всіх членів сім’ї, враховуючи тих, що живуть в іншому місці.

Про це нагадує Пенсійний фонд. Зазначається, що подружжя вважається сім’єю, навіть якщо за певних обставин (поважні обставини, як то догляд за літніми родичами, дітьми, лікування тощо) вони не живуть разом. Тобто для отримання субсидії враховують доходи і чоловіка, і дружини.

Винятком є одна ситуація, коли обом членам подружжя понад 60 років і вони живуть в селах чи селищах міського типу. Зазначимо, якщо дружина виїхала за кордон в евакуацію під час війни, її чоловік може отримувати субсидію — врахування жінки в соціальних нормативах по комунальних послугах не буде, проте її статки впливатимуть на суму субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав що в Україні готують нові зміни до системи отримання субсидій. Їхній остаточний вигляд поки невідомий, обговорюються різні варіанти.