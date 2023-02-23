Кого в Україні можуть змусити повернути субсидію

Про зміну в матеріальному становищі слід повідомити за 30 днів

Частина українців може забрати субсидії. У нашій країні їх отримують понад 2,6 млн громадян, але якщо вони збрехали в декларації або не повідомили необхідну інформацію, виплати можуть змусити повернути.

Нагадаємо, субсидію призначають тим сім’ям, чиї рахунки за комунальні послуги перевищують розмір обов’язкового платежу. Але якщо людина має новий автомобіль або великий рахунок у банку, таке призначення неможливе.

Всі ці дані щодо майна та доходів подаються у декларації. Якщо вони неправдиві, субсидія буде витребувана з людини через суд.

Перевіряється як достовірність даних. Якщо людина має додатковий дохід, він здійснював нещодавно або зробив уже після призначення субсидії купівлю на суму понад 50 тисяч гривень, значить оплата ЖКП для неї підйомна сума.

Окрім дорогих покупок, в отримувачів субсидії є й інші випадки, які можуть спричинити повернення виплат. Це відкриття депозитного рахунку на суму понад 100 тис. грн, купівля іноземної валюти або банківських металів на суму понад 50 тис. грн. Про свої цінні придбання чи отримання коштів необхідно повідомити ПФУ протягом 30 днів.

Ще один випадок, коли суму субсидії доведеться повернути — несплата комунальних рахунків за понад три місяці. Сума боргу має перевищувати 340 тис. грн. Раніше "Телеграф" розповідав, що аналіз заборгованості проводять після закінчення опалювального сезону.