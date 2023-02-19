Є нюанс: чи виплачують субсидію особам, котрі заборгували виплату аліментів

Є лише кілька обставин, за яких нарахування коштів державою буде здійснено

Більшість українців звикли користуватися в опалювальний сезон субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг. Про те, що наявність боргу за спожиту комуналку впливає на призначення виплат, знають, мабуть, усі, але є і інші нюанси, через які можна лишитися без допомоги від держави. Наприклад, у разі, якщо за вами чи членами вашої родини числиться заборгованість по оплаті аліментів.

Детальніше про це пояснили у пресслужбі Пенсійного фонду України. Зокрема, вони підкреслили, що наявність боргу справді буде впливати на субсидію, навіть якщо його має не конкретно заявник.

Окремо зазначається, що боргом вважається відсутність виплат за виконавчими провадженнями щодо стягнення аліментів протягом останніх трьох місяців. Якщо "простроченість" менша, субсидію нарахують. Якщо ж гроші на дитину на виплачуються довше, то субсидії можна не дочекатися навіть у наступному (опалювальному чи не опалювальному) періоді.

Додамо, що є і окремі нюанси, які дозволять отримати допомогу від держави, навіть якщо є аліментний борг. Це можливо, якщо:

за рішенням суду боржник виплачує суму частинами;

боржник вважається безвісно відсутнім або має правовий статус зниклого безвісти;

у боржника медично підтверджена алкоголічна або наркотична залежність;

боржник є особою, який через кримінальне провадження відсторонений від роботи, знаходиться під домашнім арештом або тримається під вартою.

В усіх інших випадках, аби отримати субсидію, доведеться спочатку погасити борг за аліменти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, як на отримання субсидійних виплат впливає придбання нерухомості.

Також ми писали, які види доходів необов'язково зазначати у документах, коли подаєте заяву щодо нарахування субсидії.