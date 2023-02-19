Есть нюанс: выплачивают ли субсидию лицам, задолжавшим выплату алиментов

Есть лишь несколько обстоятельств, при которых начисление средств государством будет осуществлено

Большинство украинцев привыкли пользоваться в отопительный сезон субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг. О том, что наличие долга за потребленную коммуналку влияет на назначение выплат, знают, пожалуй, все, но есть и другие нюансы, из-за которых можно остаться без помощи государства. К примеру, в случае, если за вами или членами вашей семьи числится задолженность по оплате алиментов.

Подробнее об этом объяснили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. В частности, они подчеркнули, что наличие долга действительно будет влиять на субсидию, даже если его имеет не конкретно заявитель.

Отдельно отмечается, что долгом считается отсутствие выплат по исполнительным производствам по взысканию алиментов за последние три месяца. Если "просроченность" меньше, субсидию насчитают. В случае, когда деньги на ребенка не выплачиваются дольше, то субсидии можно не дождаться даже в следующем (отопительном или неотопительном) периоде.

Добавим, что есть и отдельные нюансы, которые позволят получить помощь от государства даже если есть алиментный долг. Это возможно, если:

по решению суда должник выплачивает сумму частями;

должник считается безвестно отсутствующим или имеет правовой статус пропавшего без вести;

у должника медицински подтверждена алкогольная или наркотическая зависимость;

должник является лицом, который из-за уголовного производства отстранен от работы, находится под домашним арестом или содержится под стражей.

Во всех остальных случаях, чтобы получить субсидию, придется сначала погасить долг за алименты.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как на получение субсидийных выплат влияет приобретение недвижимости.

Также мы писали, какие виды доходов не обязательно указывать в документах, когда подаете заявление о начислении субсидии.