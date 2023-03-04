Субсидия уменьшится: когда в Украине прекратят выплату пособия на отопление

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Часть видов субсидии ограничены во времени
Часть видов субсидии ограничены во времени. Фото Коллаж "Телеграфа"

Претендовать на помощь государства могут не все

Оформление субсидии в Украине — функция доступна каждому, но стоит знать, что предоставляют ее только нуждающимся. Субсидия на часть услуг предоставляется на время отопительного сезона.

Согласно данным Правительственного контактного центра, жилищная субсидия рассчитывается в апреле и октябре на оплату услуг ЖКХ по отоплению, распределению и поставке природного газа, поставке и распределению электроэнергии для отопления. Она зависит от продолжительности отопительного сезона.

Отмечается, что жилищная субсидия назначается до даты окончания отопительного сезона – 30 апреля. Он начался с 1 октября. Если обращается за субсидией человек, имеющий льготы на оплату ЖКУ, то субсидия назначается с месяца, следующего за месяцем начисления льгот, но не ранее месяца обращения. Следующая помощь на отопление будет рассчитываться в следующем сезоне.

Субсидия рассчитывается на отопительный и неотапливаемый сезон отдельно. Если поставщик услуг отопления установил двухставочный тариф, субсидия на данную услугу предоставляется в неотапливаемый сезон на условно-постоянную долю тарифа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть доходов при заполнении декларации на субсидию указывать не обязательно. Можно самостоятельно сосчитать сумму субсидии, которую можно получить.

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