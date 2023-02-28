Подаем заявление на субсидию: какие доходы украинцы могут не указывать

Доходы семьи серьезно влияют на возможность получить субсидию, но некоторые совсем не важны.

Пока государство готовит серьезные изменения для получателей субсидий в ближайшее время, некоторые украинцы только начинают открывать подобный механизм помощи от государства. Для ее назначения следует подать заявление и определенный перечень документов, а также "отчитаться" о доходах людей, зарегистрированных по адресу претендующего на субсидию домохозяйства.

"Телеграф" сегодня напомнит, какие из видов доходов можно не указывать в общей декларации, ведь они никоим образом не влияют на назначение подобных выплат государством. В частности, в этот список входит несколько видов соцпомощи, которые "популярны" в Украине.

Итак, совсем необязательно указывать в качестве источника доходов:

выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Имеются в виду выплаты по 2000 грн на лицо, которое сейчас получают граждане, которым пришлось вынужденно покинуть родительский дом из-за войны;

алименты на ребенка;

проценты по депозитам в банке. Это требование будет действовать, если на вашем счете находится меньше 100 тысяч гривен. Впрочем, если сумма сбережений у вас больше, на субсидию вообще можете не рассчитывать;

единовременную помощь при рождении или усыновлении ребенка. К слову, это требование не касается ежемесячного пособия на ребенка — его указывать как вид дохода нужно;

помощь от благотворительных организаций, например ООН;

единовременную выплату женщинам, получившим ее через присвоение звания "Мать-героиня";

помощь на погребение;

оплату работы членов избирательных комиссий и некоторые другие виды доходов.

Ранее "Телеграф" писал, из-за какого долга за коммунальные услуги можно остаться без субсидийных выплат. Практика отказа в такой помощи при наличии задолженности хорошо работает в нашем государстве.

Также мы рассказывали, каким образом на субсидию влияет приобретение недвижимости.