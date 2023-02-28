Подаємо заяву на субсидію: які доходи українці можуть не вказувати

Доходи родини серйозно впливають на можливість отримати субсидію, але деякі зовсім не важливі

Доки держава готує серйозні зміни для отримувачів субсидій найближчим часом, деякі українці тільки починають відкривати для себе подібний механізм допомоги від держави. Для її призначення слід подати заяву і певний перелік документів, а також "прозвітувати" про доходи людей, котрі зареєстровані за адресою домогосподарства, котре претендує на субсидію.

"Телеграф" сьогодні нагадає, які із видів доходів можна не вказувати в загальній декларації, адже вони жодним чином не впливають на призначення подібних виплат державою. Зокрема, в цей список входить декілька видів соцдопомоги, які "популярні" в Україні.

Отож, зовсім необов'язково вказувати як джерела доходів:

виплати для внутрішньо переміщених осіб. Маються на увазі виплати по 2000 грн на особу, яку нині отримують громадяни, котрим довелося вимушено покинути рідну домівку через війну;

аліменти на дитину;

відсотки із депозитів у банку. Ця вимога діятиме, якщо на вашому рахунку знаходиться менше, аніж 100 тисяч гривень. Утім, якщо сума збережень у вас більша, на субсидію загалом можете не розраховувати;

одноразову допомогу при народженні чи усиновленні дитини. До слова, ця вимога не стосується щомісячної допомоги на дитину — її вказувати як вид доходу треба;

допомогу від благодійних організацій, наприклад ООН;

одноразову виплату жінкам, які отримали її через надання звання "Мати-героїня";

допомогу на поховання;

оплату роботи членів виборчих комісій та деякі інші види доходів.

Раніше "Телеграф" писав, через який борг за комуналку позбавлять субсидії. Практика відмови у такій допомозі при наявності заборгованості добре працює в нашій державі.

Також ми розповідали, яким чином на субсидію впливає придбання нерухомості.