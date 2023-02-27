Великі зміни у призначенні субсидій: що влада готує для українців

Протягом найближчих кількох місяців уряд зможе виступити з новими пропозиціями

Українців чекають зміни у сфері субсидування. Вже найближчим часом може змінитися механізм призначення та виплати субсидії громадянам нашої країни. Це спричинить підвищення тарифів на комунальні послуги.

На сьогодні проблема в системі субсидування справді існує. Вона тісно пов’язана із замороженими тарифами. Піднімати комунальні тарифи під час війни в країні це досить складне рішення. Про це в інтерв’ю агенції Liga розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення і виробництва електроенергії, і видобутку газу", — зазначив він.

Також Шурма додав, що наразі розробляється кілька механізмів вирішення цих проблем. Протягом найближчих місяців або двох, за словами заступника голови ОП, уряд вже зможе виступити з новою пропозицією. Розглядається одразу кілька варіантів.

"Є варіант і повноцінної монетизації субсидій, коли люди платять справедливу ціну, але отримують компенсацію від держави. Зрештою, це рішення держави допомагати громадянам, які не можуть платити справедливу ціну, але це не автоматично дешева ціна для всіх", — зазначив він.

У такому контексті уряд зараз розглядає цю проблематику. Цю систему найближчим часом можна реформувати. Другою складовою є те, що сучасні IT-технології дають велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії нужденним громадянам.

"Найближчими місяцями буде доопрацьовано рішення, але основні вступні повинні бути такими: пересічні громадяни, які потребують допомоги, не повинні постраждати, держава має адресно їм допомагати", — сказав Шурма.

Компанії, на думку заступника голови ОП, повинні продавати свої продукти за справедливою ціною та мати стимул для нарощування виробництва електроенергії, видобутку газу та нафти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав чи можуть безробітні отримувати субсидію на комуналку.