Большие изменения в назначении субсидий: что власти готовят для украинцев

В течение ближайших нескольких месяцев правительство сможет выступить с новыми предложениями

Украинцев ждут изменения в сфере субсидирования. Уже в ближайшее время может быть изменен механизм назначения и выплаты субсидии гражданам нашей страны. Это приведет к повышению тарифов на коммунальные услуги.

На сегодняшний день проблема в системе субсидирования действительно существует. Она тесно связана с замороженными тарифами. Поднимать коммунальные тарифы во время войны в стране — это довольно сложное решение. Об этом в интервью агентству Liga рассказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа", — отметил он.

Также Шурма добавил, что на данный момент разрабатывается несколько механизмов решения данных проблем. В течение ближайших месяцев или двух, по словам замглавы ОП, правительство уже сможет выступить с новым предложением. Рассматривается сразу несколько вариантов.

"Есть вариант и полноценной монетизации субсидий, когда люди платят справедливую цену, но получают компенсацию от государства. В конце концов, это решение государства — помогать гражданам, которые не могут платить справедливую цену, но это не автоматически дешевая цена для всех", — отметил Шурма.

В таком контексте правительство сейчас рассматривает данную проблематику. Эта система в ближайшее время может быть реформирована. Второй составляющей является то, что что современные IT-технологии дают большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам.

"В ближайшие месяцы будет доработано решение, но основные вводные должны быть такими: рядовые граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать", — сказал Шурма.

Компании, по мнению замглавы ОП, должны продавать свои продукты по справедливой цене и иметь стимул для наращивания производства электроэнергии, добычи газа и нефти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли безработные получать субсидию на коммуналку.