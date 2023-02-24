Начисление жилищной субсидии: как самостоятельно определить ее размер

Каждый украинец может высчитать размер выплаты

Несмотря на полномасштабную войну в стране, государство не перестает беспокоиться о тех, кто в этом нуждается, поэтому продолжает выплачивать денежную помощь некоторым категориям граждан. Однако, не все из тех, кто действительно может получить субсидию, обращаются за ней, ведь не уверены, что могут рассчитывать на эти выплаты.

Как пишет портал "На Пенсии", у каждого украинца есть возможность самостоятельно проверить, подпадает ли он под категорию граждан, имеющих право обратиться за жилищной субсидией, а также рассчитать ее размер.

Субсидия и ее размер определяется:

общей стоимостью жилищно-коммунальных услуг;

объемом обязательного платежа для оплаты коммуналки;

Что касается последнего пункта, он рассчитывается индивидуально для каждого потребителя.

Как рассчитывается платеж

Сумма субсидии определяется исключительно в установленных действующим законодательством рамках индивидуально, а также с учетом количества людей, проживающих в одном хозяйстве, их доходов и даже долгов.

Алгоритм расчета субсидии

Сначала сосчитайте общий месячный доход вашей семьи.

После полученной суммы разделите на количество людей в вашем домохозяйстве.

Потом полученное значение делите на размер прожиточного минимума – 2589 гривен.

То, что получилось в результате деления, делите еще на 2 и умножаете на 15%.

Получившееся число умножаете на 0,01 и еще раз умножаете на совокупный месячный доход.

Таким образом, вы получите окончательную сумму, которую домохозяйство может оплачивать самостоятельно. При условии, что это число будет меньше того, которое вышло по социальным нормам потребления, то вы можете обращаться за жилищной субсидией и гарантированно ее получите.

Ранее "Телеграф" сообщал, смогут ли безработные украинцы получить жилищную субсидию для оплаты коммунальных услуг.