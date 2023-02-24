Нарахування житлової субсидії: як самостійно визначити її розмір

Кожен українець може вирахувати розмір виплати

Попри повномасштабну війну в країні держава не припиняє турбуватися про тих, хто цього потребує, тому й надалі продовжує виплачувати грошову допомогу деяким категоріям громадян. Однак, не всі з тих, хто насправді може отримати субсидію, звертаються за нею, адже не впевнені, що можуть розраховувати на ці виплати.

Як пише портал "На Пенсії", кожен українець має можливість самостійно перевірити, чи підпадає він під категорію громадян, які мають право звернутися за житловою субсидією, а також розрахувати її розмір.

Субсидія та її розмір визначається:

загальною вартістю житлово-комунальних послуг;

обсягом обов’язкового платежу для сплати комуналки;

Що стосується останнього пункту, то він розраховується індивідуально для кожного споживача.

Як розраховується платіж

Сума субсидії визначається виключно у встановлених чинним законодавством рамках, індивідуально, а також з урахуванням кількості людей, які проживають в одному господарстві, їхніх доходів і навіть боргів.

Алгоритм розрахунку субсидії

Спочатку порахуйте загальний місячний дохід вашої родини.

Після отриману суму розділіть на кількість людей у вашому домогосподарстві.

Потому отримане значення діліть на розмір прожиткового мінімуму – 2 589 гривень.

Те, що вийшло в результаті ділення, ділите ще на 2 і множите на 15%.

Число, що вийшло, множите на 0,01 і ще раз множите на сукупний місячний дохід.

Таким чином ви отримаєте остаточну суму, яку домогосподарство може сплачувати самостійно. При умові, що це число буде меншим від того, яке вийшло за соціальними нормами споживання, то ви можете звертатися за житловою субсидією і гарантовано її отримаєте.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи зможуть безробітні українці отримати житлову субсидію для сплати комунальних послуг.