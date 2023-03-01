Чтобы субсидии не лишили: что делать, когда допустили ошибку в декларации

Исправить ошибку в декларации можно только в течение 30 календарных дней с даты ее подачи

Украинцам для получения жилищной субсидии необходимо подавать не только ряд документов, удостоверяющих личность, но еще и декларацию. В Пенсионном фонде подробно рассказали, что делать, если в декларации была допущена ошибка.

В случае обнаружение неточности уполномоченный орган должен предупредить заявителя об ошибке в декларации. Сделать это он может как путем личной беседы, так и через SMS-сообщение, уведомления на электронную почту, через веб-портал ПФУ, или сообщение через "Дію". Об этом сообщают на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Чтобы исправить ошибку, заявитель может предоставить новую декларацию (если данные требуют изменения или уточнения) или дополнить предыдущую. Подавать исправленную декларацию человек может любым удобным для него способом.

Важно отметить, что исправить ошибку в декларации можно только в течение 30 календарных дней с даты ее подачи. Однако 30-дневный срок может быть продлен, к примеру, на время болезни заявителя. При этом факт болезни должен быть документально подтвержден.

Если в течение определенного срока ошибка в декларации (или заявлении) исправлена не была, в назначении жилищной субсидии будет отказано. Заявителя известят об этом в течение трех календарных дней со дня принятия решения.

"При этом заявитель о принятом решении информируется с вручением соответствующего бумажного уведомления под личную подпись с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал "Дія"", — говорится в сообщении ПФУ.

В период военного положения заявителя могут известить о принятом решении путем телефонного звонка с внесением соответствующей записи в отдельный журнал регистрации информирования заявителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ближайшее время в Украине могут внести изменения в механизм назначения и выплат жилищных субсидий.