Щоб субсидії не позбавили: що робити, коли припустилися помилки у декларації

Виправити помилку у декларації можна лише протягом 30 календарних днів з дати її подання

Українцям для отримання житлової субсидії необхідно подавати не лише низку документів, що посвідчують особу, а ще й декларацію. У Пенсійному фонді докладно розповіли, що робити, коли в декларації було допущено помилку.

У разі виявлення неточності уповноважений орган має попередити заявника про помилку у декларації. Зробити це він може як шляхом особистої бесіди, так і через SMS-повідомлення, лист на електронну пошту, повідомлення через вебпортал ПФУ, або через "Дію". Про це повідомляють на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

Щоб виправити помилку, заявник може подати нову декларацію (якщо дані вимагають зміни чи уточнення) або доповнити попередню. Подавати виправлену декларацію людина може будь-яким зручним для неї способом.

Важливо зазначити, що виправити помилку у декларації можна лише протягом 30 календарних днів з дати її подання. Проте 30-денний строк може бути подовжений, наприклад, на час хвороби заявника. При цьому факт хвороби має бути документально підтверджений.

Якщо протягом певного строку помилку у декларації (або заяві) виправлено не було, у призначенні житлової субсидії буде відмовлено. Заявнику повідомлять про це протягом трьох календарних днів з дня ухвалення рішення.

"При цьому заявник про ухвалене рішення інформується з врученням відповідного паперового повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови та порядку оскарження ухваленого рішення або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи портал "Дія"", — йдеться у повідомленні ПФУ.

У період воєнного стану заявника можуть повідомити про ухвалене рішення шляхом телефонного дзвінка з внесенням відповідного запису в окремий журнал реєстрації інформування заявників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що найближчим часом в Україні можуть внести зміни до механізму призначення та виплат житлових субсидій.