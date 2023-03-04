Субсидія зменшиться: коли в Україні припинять виплату допомоги на опалення

Претендувати на допомогу держави можуть не всі

Оформлення субсидії в Україні — функція доступна кожному, але варто знати, що надають її лише тим, хто потребує. Субсидія на частину послуг надається на час опалювального сезону.

Згідно з даними Урядового контактного центру, житлова субсидія розраховується у квітні та жовтні на оплату послуг ЖКГ з опалення, розподілу і постачання природного газу, постачання та розподілу електроенергії для опалення. Вона залежить від тривалості опалювального сезону.

Зазначається, що житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону — 30 квітня. Він почався з 1 жовтня. Якщо звертається по субсидію людина, що має пільги на оплату ЖКП, то субсидія призначається з місяця, наступного за місяцем нарахування пільг, але не раніше місяця звернення. Наступна допомога на опалення розраховуватиметься в наступному сезоні.

Субсидія розраховується на опалювальний та неопалювальний сезони окремо. Якщо постачальник послуг опалення встановив двоставковий тариф, субсидія на цю послугу надається в неопалювальний сезон на умовно-постійну частку тарифу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частину доходів при заповненні декларації на субсидію вказувати не обов’язково. Можна самостійно порахувати суму субсидії, яку можна отримати.