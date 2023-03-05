Останьтесь без субсидии: 5 основных причин, из-за которых выплаты прекращаются
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В Пенсионном фонде регулярно проверяют, являются ли добросовестными лица, которым назначены субсидийные выплаты
В Украине готовятся к очередным изменениям в оформлении и выплате субсидий. При этом не все граждане, пользующиеся такой услугой, знают, что в некоторых моментах можно остаться без подобной помощи. Более того, иногда государство требует возврата уже выплаченных средств в бюджет.
"Телеграф" напомнит, в каких случаях прекращается предоставление субсидий и что следует сделать, чтобы этого избежать. Есть пять наиболее популярных причин, которые могут привести к подобному результату.
В основном украинцы обращаются к государству за субсидиями, когда не могут самостоятельно оплачивать счета за потребленные коммунальные услуги. Конечно, это влияет на общий уровень дохода, о котором следует отчитываться, подавая заявление о получении таких выплат.
Когда выплаты субсидий прекращают?
- Открытие крупного депозита в банке. 100 тысяч гривен — предел, за который нельзя переступать при открытии депозитного счета, если вы хотите получать субсидию. Также государство обратит внимание на получателя субсидии, если он приобрел облигации на подобную сумму.
- Долги по ЖКУ. Субсидия не является индульгенцией, так что счета нужно оплачивать. Если у вас есть задолженность более трех месяцев, субсидийные средства заставят вернуть в бюджет.
- Большие покупки. Если вы тратите на приобретение наличной или безналичной валюты или банковских металлов на 50 тысяч гривен, приобретаете новенький дорогой автомобиль или недвижимость, следовательно, способны и за коммуналку заплатить. Субсидии в этом случае вы не получите.
- Ошибка в декларации. Проверьте, все ли доходы у вас указаны, прежде чем обращаться за субсидией. Если при проверке система обнаружит у вас скрытые средства, выплат не будет.
- Задолженность по алиментам. Если у получателя субсидии или других членов семьи, зарегистрированных по адресу домохозяйства, есть долг по выплате алиментов, государство не предоставляет субсидии.
Важно! У субсидианта есть 30 дней, чтобы проинформировать ПФУ об обстоятельствах, которые могут повлиять на дальнейшее назначение средств.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине может уменьшиться сумма субсидий и повлияет ли на выплаты окончания отопительного сезона.
Также мы писали о том, какие документы нужны для получения субсидий от государства.