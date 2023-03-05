Останьтесь без субсидии: 5 основных причин, из-за которых выплаты прекращаются

В Пенсионном фонде регулярно проверяют, являются ли добросовестными лица, которым назначены субсидийные выплаты

В Украине готовятся к очередным изменениям в оформлении и выплате субсидий. При этом не все граждане, пользующиеся такой услугой, знают, что в некоторых моментах можно остаться без подобной помощи. Более того, иногда государство требует возврата уже выплаченных средств в бюджет.

"Телеграф" напомнит, в каких случаях прекращается предоставление субсидий и что следует сделать, чтобы этого избежать. Есть пять наиболее популярных причин, которые могут привести к подобному результату.

В основном украинцы обращаются к государству за субсидиями, когда не могут самостоятельно оплачивать счета за потребленные коммунальные услуги. Конечно, это влияет на общий уровень дохода, о котором следует отчитываться, подавая заявление о получении таких выплат.

Когда выплаты субсидий прекращают?

Открытие крупного депозита в банке. 100 тысяч гривен — предел, за который нельзя переступать при открытии депозитного счета, если вы хотите получать субсидию. Также государство обратит внимание на получателя субсидии, если он приобрел облигации на подобную сумму.

100 тысяч гривен — предел, за который нельзя переступать при открытии депозитного счета, если вы хотите получать субсидию. Также государство обратит внимание на получателя субсидии, если он приобрел облигации на подобную сумму. Долги по ЖКУ. Субсидия не является индульгенцией, так что счета нужно оплачивать. Если у вас есть задолженность более трех месяцев, субсидийные средства заставят вернуть в бюджет.

Субсидия не является индульгенцией, так что счета нужно оплачивать. Если у вас есть задолженность более трех месяцев, субсидийные средства заставят вернуть в бюджет. Большие покупки. Если вы тратите на приобретение наличной или безналичной валюты или банковских металлов на 50 тысяч гривен, приобретаете новенький дорогой автомобиль или недвижимость, следовательно, способны и за коммуналку заплатить. Субсидии в этом случае вы не получите.

Если вы тратите на приобретение наличной или безналичной валюты или банковских металлов на 50 тысяч гривен, приобретаете новенький дорогой автомобиль или недвижимость, следовательно, способны и за коммуналку заплатить. Субсидии в этом случае вы не получите. Ошибка в декларации. Проверьте, все ли доходы у вас указаны, прежде чем обращаться за субсидией. Если при проверке система обнаружит у вас скрытые средства, выплат не будет.

Проверьте, все ли доходы у вас указаны, прежде чем обращаться за субсидией. Если при проверке система обнаружит у вас скрытые средства, выплат не будет. Задолженность по алиментам. Если у получателя субсидии или других членов семьи, зарегистрированных по адресу домохозяйства, есть долг по выплате алиментов, государство не предоставляет субсидии.

Важно! У субсидианта есть 30 дней, чтобы проинформировать ПФУ об обстоятельствах, которые могут повлиять на дальнейшее назначение средств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине может уменьшиться сумма субсидий и повлияет ли на выплаты окончания отопительного сезона.

Также мы писали о том, какие документы нужны для получения субсидий от государства.