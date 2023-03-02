Выплаты субсидий продолжатся: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

Украинское правительство работает над продолжением выплат для нуждающихся категорий населения

Оформление субсидий в Украине является привычным процессом для облегчения давления на кошелек по оплате жилищно-коммунальных услуг. И пока в правительстве работают над возможными нововведениями в этой сфере, граждане продолжают получать выплаты. Недавно стал известен и их средний размер, немного превышающий полторы тысячи гривен.

Детальнее об этом рассказал бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин в своей колонке для "Эспрессо". По его данным, в настоящее время субсидийной поддержкой от государства пользуется более 2,3 млн. домохозяйств.

Средний размер февральских субсидий, полученных украинцами, составил 1684 гривны. Эти средства значительно уменьшают общую сумму, которая тратится на оплату счетов за потребленные ЖКУ. При этом Данилишин подчеркнул, что в правительстве не планируют повышать тарифы на коммуналку, что тоже оказывает положительное влияние на состояние кошелька украинских граждан.

По данным экономиста, государство собирается и дальше поддерживать наиболее уязвимые категории населения, в том числе и вынужденных переселенцев. Богдан Данилишин отмечает, что выплаты для ВПЛ автоматически продлены и на 2023 год. При этом только за прошлый год на их нужды было выделено около 53,5 млрд гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на выплату субсидий может повлиять наличие ошибки в декларациях о доходах. Украинцы имеют возможность ее исправить, однако для этого достаточно ограниченный период времени.

Также мы писали, какие доходы можно не указывать, обращаясь за назначением субсидии.