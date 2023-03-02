Виплати субсидій продовжаться: на яку суму можуть розраховувати українці

Український уряд працює над продовженням виплат для потребуючих категорій населення

Оформлення субсидій в Україні є звичним процесом для полегшення тиску на гаманець щодо оплати житлово-комунальних послуг. І поки в уряді працюють над можливими нововведеннями у цій сфері, громадяни продовжують отримувати виплати. Нещодавно став відомим і їх середній розмір, який трохи перевищує півтори тисячі гривень.

Детальніше про це розповів колишній міністр економіки України Богдан Данилишин у своїй колонці для "Еспресо". За його даними, наразі субсидійною підтримкою від держави користується понад 2,3 млн домогосподарств.

Середній розмір лютневих субсидій, отриманих українців, склав 1684 гривні. Ці кошти значно зменшують загальну суму, яка витрачається на оплату рахунків за спожиті ЖКП. При цьому Данилишин підкреслив, що в уряді не планують підвищувати тарифи на комуналку, що теж позитивно впливає на стан гаманця українських громадян.

За даними економіста, держава збирається й надалі підтримувати найбільш вразливі категорії населення, зокрема і вимушених переселенців. Богдан Данилишин зазначає, що виплати для ВПО автоматично продовжені і на 2023 рік. При цьому лише за минулий рік на їхні потреби було витрачено близько 53,5 млрд гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на виплату субсидій може вплинути наявність помилки у деклараціях про доходи. Українці мають можливість її виправити, однак для цього є досить обмежений період часу.

Також ми писали, які доходи можна не вказувати, звертаючись за призначенням субсидії.