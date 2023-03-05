Залишитеся без субсидії: 5 основних причин, через які виплати припиняються

У Пенсійному фонді регулярно перевіряють, чи є добросовісними особи, котрим призначені субсидійні виплати

В Україні готуються до чергових змін в оформленні та виплаті субсидій. При цьому не всі громадяни, які користуються такою послугою, знають, що в деяких моментах можна залишитися без подібної допомоги. Ба, більше — часом держава вимагає повернення вже виплачених коштів до бюджету.

"Телеграф" нагадає, у яких випадках припиняється надання субсидій і що варто зробити, аби цього уникнути. Існує п'ять найбільш популярних причин, які можуть призвести до подібного результату.

В основному українці звертаються до держави за субсидіями, коли неспроможні самостійно оплачувати рахунки за спожиті комунальні послуги. Звісно, на це впливає загальний рівень доходу, про який слід звітувати, подаючи заяву про отримання таких виплат.

Коли виплати субсидій припиняють?

Відкриття крупного депозиту в банку. 100 тисяч гривень — межа, за яку не можна переступати під час відкриття депозитного рахунку, якщо ви прагнете отримувати субсидію. Також держава зверне увагу на отримувача субсидії, якщо вони придбали облігації на подібну суму.

100 тисяч гривень — межа, за яку не можна переступати під час відкриття депозитного рахунку, якщо ви прагнете отримувати субсидію. Також держава зверне увагу на отримувача субсидії, якщо вони придбали облігації на подібну суму. Борги за ЖКП. Субсидія не є індульгенцією, тож рахунки потрібно оплачувати. Якщо ж у вас є заборгованість понад три місяці, субсидійні кошти змусять повернути в бюджет.

Субсидія не є індульгенцією, тож рахунки потрібно оплачувати. Якщо ж у вас є заборгованість понад три місяці, субсидійні кошти змусять повернути в бюджет. Великі покупки. Якщо ви витрачаєте на придбання готівкової чи безготівкової валюти або банківських металів на 50 тисяч гривень, купуєте новенький дорогий автомобіль чи нерухомість, отже, здатні і за комуналку заплатити. Субсидії у такому випадку ви не отримаєте.

Якщо ви витрачаєте на придбання готівкової чи безготівкової валюти або банківських металів на 50 тисяч гривень, купуєте новенький дорогий автомобіль чи нерухомість, отже, здатні і за комуналку заплатити. Субсидії у такому випадку ви не отримаєте. Помилка у декларації. Перевіряйте, чи всі доходи у вас вказано, перш ніж звертатися за субсидією. Якщо при перевірці система виявить у вас приховані кошти, виплат не буде.

Перевіряйте, чи всі доходи у вас вказано, перш ніж звертатися за субсидією. Якщо при перевірці система виявить у вас приховані кошти, виплат не буде. Заборгованість по аліментах. Якщо у отримувача субсидії або інших членів родини, зареєстрованих за адресою домогосподарства, є борг щодо виплати аліментів, держава не надає субсидії.

Важливо! У субсидіанта є 30 днів, аби поінформувати ПФУ про обставини, котрі можуть вплинути на подальше призначення коштів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні може зменшитися сума субсидій та чи вплине на виплати закінчення опалювального сезону.

Також ми писали про те, які документи потрібні для отримання субсидійних коштів від держави.