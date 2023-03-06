Начисление субсидий: можно ли рассчитывать на соцвыплату, если у вас есть долг за коммуналку

Некоторые украинцы могут получить отказ в назначении субсидии

Несмотря на то, что в Украине продолжают выплачивать жилищные субсидии для оплаты коммунальных услуг большинству граждан, есть такие категории украинцев, которые могут остаться без этих денег. Основной причиной отказа в начислении денежной помощи может стать долг за коммуналку.

Как рассказали в пресс-центре Пенсионного фонда Украины, жилищную субсидию не будут назначать (речь идет и о следующем периоде) при условии, что домохозяйство имеет просроченную (срок более трех месяцев) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирны домам, которая появилась последние три года. А также если общая сумма долга (в момент обращения по назначению субсидии) превышает 40 тысяч необлагаемых минимумов граждан (680 гривен).

В то же время, в ведомстве отмечают, что оформить субсидию при наличии задолженности все же можно – в случае отсутствия счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа потребителями к стандартным условиям.

Наличие задолженности не будут учитываться для людей, которые до войны получали субсидию и в соответствии с постановлением Кабмина, на отопительный сезон ее назначили автоматически.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие доходы украинцы могут не указывать, обращаясь с заявкой по назначению субсидии.