Нарахування субсидій: чи можна розраховувати на соцвиплату, якщо є борг за комуналку

Деякі українці можуть отримати відмову у призначенні субсидії

В Україні продовжують виплачувати житлові субсидії для сплати комунальних послуг більшості громадян, однак є й такі категорії українців, які можуть залишитися без цих грошей. Основною причиною відмови у нарахуванні грошової допомоги може стати борг за комуналку.

Як розповіли у Пенсійному фонді України, житлову субсидію не призначатимуть (мова йде і про наступний період) при умові, що домогосподарство має прострочену (строк понад три місяці) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, котра з'явилася упродовж останніх трьох років. А також якщо загальна сума боргу (у момент звернення за призначенням субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Водночас у відомстві зазначають, що оформити субсидію за наявності заборгованості все ж можна – у разі відсутності лічильників газу та у зв'язку з приведенням обсягів використаного природного газу споживачами до стандартних умов.

Наявність заборгованості не враховуватимуть для людей, які до війни отримували субсидію й, відповідно до постанови Кабміну, на опалювальний сезон її перепризначили автоматично.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які доходи українці можуть не вказувати, звертаючись із заявкою по призначення субсидії.