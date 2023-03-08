Як не залишитися без субсидії, якщо ви придбали нерухомість

Якщо отримувач субсидії дозволяє собі крупні покупки, він вважається спроможним оплачувати комуналку самотужки

В Україні існує кілька причин, через які можна залишитися без субсидій і навіть бути змушеним повернути державі гроші. Однією із них є придбання нерухомого майна на суму понад 50 тисяч гривень в період користування субсидійними виплатами. Особи, які здійснювали подібні операції, зазвичай лишаються без допомоги від держави, хоча і в цьому правилі діють і окремі винятки.

Про це сьогодні нагадає "Телеграф". Як зазначали спеціалісти ПФУ, тим українцям, які хочуть продовжувати отримувати субсидії навіть при наявності факту нової житлової площі, слід мати при собі окремі документи, котрі б дозволили не проводити відміну виплат.

Отже, субсидійні кошти можуть нараховуватися після купівлі будинку чи квартири, яка слідує за продажом попереднього домогосподарства. Дуже важливо, аби новенька нерухомість була єдиним житловим приміщенням у власності громадянина. Цей факт слід підтвердити за допомогою спеціальних документів.

У такому разі всі доходи від фінансової операції із продажем-купівлею нерухомого майна не враховуватиметься для сукупного дохода, а, отже, не матиме впливу на призначення субсидії.

Нагадаємо, що на отримання субсидійних виплат розраховувати не варто, якщо ви маєте борг за комунальні послуги. Ми детально пояснили, як довго і в якому розмірі можна мати заборгованість, аби претендувати на виплати від держави.

Також "Телеграф" писав, які нововведення щодо субсидій в Україні найближчим часом готує влада.