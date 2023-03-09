Несвоевременная передача показателей счетчика может лишить субсидии: как это работает

Субсидианты получили еще одну причину своевременно извещать службы об объеме потребленных услуг

Украинцы привыкли пользоваться субсидиями при оплате жилищно-коммунальных услуг, однако тем людям, у которых существует определенный долг, в такой помощи могут отказать. Не всегда задолженность настоящая — нередко образуется так называемая "виртуальная" из-за неправильного расчета автоматической системы. Влияют на это данные счетчиков, которые большинство наших сограждан нередко забывают передавать вовремя.

Издание "На пенсии" рассказывает, как это влияет на субсидии и каким образом можно исправить ситуацию. Отметим, что чаще всего без субсидийных выплат в подобной ситуации можно остаться уже в следующем сезоне — когда система обозначит вас как должника, постоянно не доплачивающего за потребленные ЖКУ.

Обычно данные нужно передавать компаниям в почти один и тот же промежуток времени: за потребленный газ — с 1 по 5 число месяца, за электроэнергию — в два последних и три первых числа месяца. В противном случае данные не принимаются, ведь система не успевает их обработать до формирования новых квитанций.

Если показания не подавать или делать это позже, операторы самостоятельно высчитывают потребленный вами объем — по формуле планового месячного объема потребления. Конечно же, это и влияет на конечные суммы в платежках.

Как поправить ситуацию?

Самое важное, что человек, не желающий потерять субсидии, может сделать это актуализировать реальные данные счетчиков с подаваемыми в платежках. Следует передать показатели в определенный период месяца. Если по разным причинам эти данные система не принимает, придется обратиться к поставщикам услуг — облэнерго или облгазу с заявлением. При этом у вас могут попросить фото с показаниями счетчика с подтверждением актуальной даты (сфотографировать рядом чек из магазина, свежий номер газеты или другой бумажный носитель, на котором отображается текущая дата).

Перерасчет показаний, например, газового счетчика обычно занимает не более 10 дней с момента подачи заявления.

"Телеграф" также рассказывал, в каких других случаях человеку могут отказать в предоставлении субсидии.

Кроме того, мы писали о том, как обычно оформляются субсидийные выплаты в Украине.