Невчасне передання показників лічильника може позбавити субсидії: як це працює

Субсидіанти отримали ще одну причину вчасно сповіщати служби про об'єм спожитих послуг

Українці звикли користуватися субсидіями при оплаті житлово-комунальних послуг, однак тим людям, у яких існує певний борг у такій допомозі можуть відмовити. Не завжди заборгованість є справжньою — нерідко утворюється так звана "віртуальна" через неправильний розрахунок автоматичної системи. Впливають же на це дані лічильників, котрі більшість наших співгромадян нерідко забувають передавати вчасно.

Видання "На пенсії" розповідає, як саме це впливає на субсидії та яким чином можна виправити ситуацію. Зазначимо, що найчастіше без субсидійних виплат у подібній ситуації можна залишитися вже у наступному сезоні — коли система позначить вас як боржника, котрий постійно не доплачує за спожиті ЖКП.

Зазвичай, дані потрібно передавати компаніям у майже один і той самий проміжок часу: за спожитий газ — із 1 по 5 число місяця, за електроенергію — в два останні і три перші числа місяця. В іншому випадку дані не приймаються, адже система не встигає їх обробити до формування нових квитанцій.

Якщо ж показання не подавати чи робити це пізніше, оператори самостійно вираховують спожитий вами обсяг — за формулою планового місячного обсягу споживання. Звісно ж, саме це і впливає на кінцеві суми в платіжках.

Як виправити ситуацію?

Найважливіше, що людина, котра не бажає втратити субсидії, може зробити — це актуалізувати реальні дані лічильників із тими, що подаються в платіжках. Слід передати показники у чітко визначений період місяця. Якщо з різних причин ці дані система не приймає, доведеться звернутися до постачальників послуг — обленерго чи облгазу — із заявою. При цьому у вас можуть попросити фото із показаннями лічильника із підтвердженням актуальної дати (сфотографувати поруч чек із магазину, свіжий номер газети чи інший паперовий носій, на якому відображено поточну дату).

Перерахунок показань, наприклад, газового лічильника зазвичай займає не більше 10 днів із моменту подачі заяви.

"Телеграф" також розповідав, у яких інших випадках людині можуть відмовити у наданні субсидії.

Крім цього ми писали про те, як зазвичай оформлюються субсидійні виплати в Україні.