Субсидія не на пошті: як отримувати виплати на банківську картку

Подати заявку на зміну форми отримання субсидії можна не виходячи з дому

Чимало українських громадян оформлюють субсидію, аби мати додаткову допомогу в оплаті рахунків за спожиті комунальні послуги. Хтось отримує гроші на картку, а хтось — як і раніше, у відділеннях "Укрпошти". Втім сучасність диктує власні правила, і наявність грошей на банківському рахунку є більш зручним варіантом для їх використання. Ті ж, хто й досі користуються послугами пошти, можуть змінити спосіб отримання субсидії на банк власноруч.

Про нюанси цього механізму нагадав OBOZREVATEL. Одразу наголосимо, що для того, аби це здійснити, людина повинна мати електронний цифровий підпис (ЕЦП) або кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Тож як перевести виплати з пошти на банк?

Виконуємо кілька простих дій:

авторизуємося в особистому кабінеті на офіційному порталі ПФУ. Для цього і знадобиться ЕЦП/КЕП;

в лівому меню обираємо пункт "Комунікації з ПФУ", де знаходимо кнопку "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

обираємо "Заяву на зміну способу виплати;

заповнюємо всі необхідні дані, перевіряємо та завантажуємо фото- або скан-копії документів;

завіряємо заяву за допомогою ЕЦП/КЕП і відправляємо заяву.

Що таке КЕП і як його отримати?

Кваліфікованим електронним підписом вважається удосконалений е-підпис, що створений завдяки використанню засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

КЕП можна оформити у податковій, казначействі, "ПриватБанку" або зробити його за допомогою Mobile ID в українських операторів мобільного зв'язку. Найпростіше це працює у випадку із "Приватом": у меню "Всі послуги" знаходимо пункт "Бізнес", де клікаємо на кнопку "Завантажити сертифікат". Заповніть заяву, перевірте дані та підтвердьте їхню правильність. Після цього оберіть місце на комп'ютері, де зберігатиметься файл із КЕП і придумайте для нього пароль. Потім система попросить код, який прийде у "Приват24" або через смс. Вводите його і отримуєте КЕП.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому варто вчасно передавати показники лічильників і як ігнорування цього правила може вплинути на отримання субсидії.

Також ми писали про те, чи варто звертатися за субсидійними виплатами, якщо у вашому домогосподарстві прописано більше людей, аніж живе насправді.