Прописаних багато, а живе одна людина: чи можна подавати на субсидію

При подачі заявки на субсидію доходи інших прописаних можуть враховуватися

Отримувати субсидію в Україні можна лише на осіб, які фактично проживають у квартирі. Для цього не має бути боргу за комуналку, а також треба надати підтвердження, що люди проживають в іншому місці. Якщо з’ясується, що в заяві — неправдиві дані, сума субсидії за попередній час може бути стягнута з людини.

Так трапилося із пенсіонеркою з Луцьку. Вона стверджує, що син потайки прописався до неї та через це в літньої жінки забрали субсидію, ще й борг в 42 тисячі нарахували. Син заявляє, що нікуди не прописувався, а зареєстрований за адресою з дитинства. Судова справа ще триває — пенсіонерка намагається виписати сина через суд та сподівається, що її не змусять виплатити борг.

Зазначимо, що якщо людина зареєстрована в помешканні, але не живе там, треба надавати документи при зверненні за отриманням субсидії. Це можуть бути:

довідки, що підтверджують проживання в іншому місці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчання, відрядженням, відбування покарання тощо;

довідки про оплату послуг ЖКГ в іншому приміщенні;

акти обстеження житлових умов;

договори оренди.

Зазначимо, що на суму субсидії можуть впливати доходи прописаних, але не проживаючих осіб — вони можуть враховуватися в сукупний дохід. Це відбувається в випадках якщо це подружжя (окрім віку понад 60 років при проживанні в сільскій місцевості), батьки при призначенні субсидії студенту при реєстрації у гуртожитку за місцем навчання, один з батьків при призначенні субсидії іншому з батьків з дитиною, в разі коли батьки розлучені чи не перебували в шлюбі. При цьому нормативи по комуналці на них не розраховуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у квітні закінчується опалювальний сезон і припиняється виплата субсидії на опалення, а також електрику та газ для цього. Перевірити суму своєї субсидії можна онлайн.