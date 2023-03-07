Не виходячи з дому: як перевірити всю інформацію про нарахування субсидій
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Необхідно виконати три прості кроки
Частина українців отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Отримати всю необхідну інформацію щодо того, чи може держава відшкодувати певну суму, можна в режимі онлайн, не звертаючись безпосередньо до соцустанов.
Уряд вирішив оновити механізм призначення допомоги під час повномасштабної війни, щоб виплати могли отримати ВПО. Розмір субсидії розраховується, виходячи з кількості людей, що фактично проживають у будинку. Детальна інформація є у Єдиному державному реєстрі, передає Знай.UA.
Українці можуть самостійно дізнатися інформацію, що їх цікавить, про призначення та розмір житлової субсидії на порталі Мінсоцполітики. Для цього потрібно виконати такі кроки:
- зайти на сайт Мінсоцполітики;
- ввести необхідні дані (область, місто, вулиця, номер будинку та квартири);
- натиснути "Шукати".
Після цього на екрані з’явиться повна інформація про житлову субсидію. Варто додати, що допомога на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Тобто, з 1 травня по 30 вересня (неопалювальний сезон) та з 1 жовтня по 30 квітня (опалювальний сезон).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи українці можуть розраховувати на отримання субсидії, маючи борг за комунальні послуги. У Пенсійному фонді України надали детальне пояснення.