Не выходя из дома: как проверить всю информацию о начислении субсидий

Необходимо выполнить три простых шага

Часть украинцев получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Получить всю необходимую информацию о том, может ли государство возместить определенную сумму, можно в режиме онлайн, не обращаясь напрямую в соцучреждения.

Правительство решило обновить механизм назначения помощи во время полномасштабной войны, чтобы выплаты могли получить ВПЛ. Размер субсидии рассчитывается, исходя из количества фактически проживающих людей в доме. Детальная информация в Едином государственном реестре, передает Знай.UA.

Украинцы могут самостоятельно узнать интересующую их информацию о назначении и размере жилищной субсидии на портале Минсоцполитики. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

зайти на сайт Минсоцполитики;

ввести необходимые данные (область, город, улица, номер дома и квартиры);

нажать "Искать".

После этого на экране появится полная информация о жилищной субсидии. Стоит добавить, что помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. То есть, с 1 мая по 30 сентября (неотапливаемый сезон) и с 1 октября по 30 апреля (отопительный сезон).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы рассчитывать на получение субсидии, имея долг за коммунальные услуги. В Пенсионном фонде Украины дали детальное объяснение.