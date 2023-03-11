Прописано много, а живет один человек: можно ли подавать на субсидию

При подаче заявки на субсидию доходы других прописанных могут учитываться

Получать субсидию в Украине можно только на лиц, фактически проживающих в квартире. Для этого не должно быть долга за коммуналку, а также нужно подтвердить, что люди проживают в другом месте. Если выяснится, что в заявлении – ложные данные, сумма субсидии за предыдущее время может быть взыскана с человека.

Так случилось с пенсионеркой из Луцка. Она утверждает, что сын тайком прописался к ней и поэтому у пожилой женщины забрали субсидию, еще и долг в 42 тысячи насчитали. Сын заявляет, что никуда не прописывался, а зарегистрирован по детству. Судебное дело продолжается — пенсионерка пытается выписать сына через суд и надеется, что его не заставят выплатить долг.

Отметим, что если человек зарегистрирован в доме, но не живет там, нужно предоставлять документы при обращении за получением субсидии. Это могут быть:

справки, подтверждающие проживание в другом месте в связи с работой, лечением, обучением, командировкой, отбыванием наказания и т.п.;

справки об оплате услуг ЖКХ в другом помещении;

акты обследования жилищных условий;

договоры аренды

Отметим, что на сумму субсидии могут влиять доходы прописанных, но не проживающих лиц, они могут учитываться в совокупный доход. Это происходит в случаях если это супруги (кроме возраста более 60 лет при проживании в сельской местности), родители при назначении субсидии студенту при регистрации в общежитии по месту обучения, один из родителей при назначении субсидии другому родителю с ребенком, в случае когда родители разведены не состояли в браке. При этом нормативы по коммуналке на них не рассчитываются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле заканчивается отопительный сезон и прекращается выплата субсидии на отопление, а также электричество и газ для этого. Проверить сумму субсидии можно онлайн.