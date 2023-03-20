Повернути субсидію державі: українцям пояснили, у яких випадках це можливо

Є лише два випадки, у яких українців можуть зобов’язати повернути субсидію

Субсидія на житлово-комунальні послуги є безповоротною державною соціальною допомогою для громадян, які не можуть їх самостійно оплачувати. Проте є два випадки, коли українців можуть змусити повернути отриману субсидію.

У Пенсійному фонді України пояснили, що людина, яка звертається за житловою субсидією, бере на себе відповідальність за надання відомостей про свої доходи та майно, що визначають право на отримання виплат.

Законодавством передбачено два випадки, коли виплачена українцю субсидія має бути повернена державі.

якщо одержувач вказав у своїй декларації недостовірну інформацію, яка вплинула на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, що в результаті перевищило 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн). Або коли людина не повідомила обставини, що впливають на перегляд права на призначення субсидії протягом 30 календарних днів;

у разі призначення субсидії на наступний період уповноважений орган має право утримувати суму надміру сплаченої субсидії при виплаті щомісячних сум субсидій. У той же час поточні виплати можуть бути зменшені лише на 20%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф " писав про те, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма анонсував реформування субсидування в Україні та розповів, які можуть відбутися зміни.