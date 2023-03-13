Відмова у призначенні субсидії: українцям пояснили, в якому разі це можливо

У травні житлова субсидія призначатиметься до квітня 2024 року

Українцям можуть відмовити у призначенні житлових субсидій у разі, якщо вони мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Однак, якщо її сплатити, оскаржити в суді або укласти з постачальником послуги договір про її реструктуризацію, то отримати субсидію можна.

Для всіх домогосподарств, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, строк її призначення спливає у квітні цього року. У травні житлова субсидія призначатиметься на наступний період (до квітня 2024 року). Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

"Згідно із законодавством, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої більше трьох місяців заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не закінчився і загальна сума якої перевищує 680 гривень", — йдеться у повідомленні.

Однак особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, субсидія все ж таки призначається у випадках наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг за умови документального підтвердження сплати заборгованості або у разі укладання послуг договору про її реструктуризацію з постачальником.

У Міністерстві попереджають українців, що до травня потрібно розрахуватись із усіма заборгованостями з комунальних послуг. Також громадянам нагадали, що наприкінці 2022 року призначенням субсидій в Україні займається Пенсійний фонд. Туди можна звернутися по отримання субсидії без прив’язки до місця реєстрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці, які отримують субсидії через пошту, можуть самостійно змінити спосіб вручення на банківську картку.