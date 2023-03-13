Отказ в назначении субсидии: украинцам объяснили, в каком случае это возможно

В мае жилищная субсидия будет назначаться до апреля 2024 года

Украинцам могут отказать в назначении жилищных субсидий в случае, если у них есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако если ее оплатить, обжаловать в суде или же заключить с поставщиком услуги договор о ее реструктуризации, то получить субсидию можно.

Для всех домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле текущего года. В мае жилищная субсидия будет назначаться на следующий период (до апреля 2024 года). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

"Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 680 гривен", — говорится в сообщении.

Однако лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, субсидия все же назначается в случаях наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг при условии документального подтверждения уплаты задолженности или в случае заключения услуг договора о ее реструктуризации с поставщиком.

В Министерстве предупреждают украинцев, что до мая нужно рассчитаться со всеми задолженностями по коммунальным услугам. Также гражданам напомнили, что в конце 2022 года назначением субсидий в Украине занимается Пенсионный фонд. В него можно обратиться для получения субсидии без привязки к месту регистрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы, которые получают субсидии через почту, могут самостоятельно изменить способ вручения на банковскую карту.